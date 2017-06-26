В столице самый высокий в стране уровень загрязнения воздуха. По словам экологов, основной источник вредных веществ - старые машины, которых много на кишиневских дорогах.
В прошлом году в атмосферу попало почти 200 тонн выхлопных газов. По данным Национального центра общественного здоровья, эти выбросы провоцируют бронхит, пневмонию или туберкулёз. В мире жертвами отравлений выхлопными газами ежегодно становятся миллион человек.
"В последнее время из Европы стали чаще привозить старые машины. Кроме этого, на дорогах еще немало автомобилей с советских времен. Именно поддержанные машины остаются главным источником загрязнения окружающей среды", - рассказал экологический инспектор Ион Булмага.
По данным Национального центра общественного здоровья, самый высокий уровень концентрации вредных веществ на бульваре Негруцци, Хынчештском шоссе и Заводской улице. В летний период воздействие вредных веществ на здоровье человека усиливается.
"В основном страдают дыхательная и сердечно-сосудистые системы. Растет количество пациентов с бронхиальной астмой и хроническим бронхитом", - сообщил замдиректора НЦОЗ Ион Шалару.
Штраф за превышение нормы выброса выхлопных газов составляет от 300 до 600 леев.
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Би-би-си, Сеул