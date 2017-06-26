Дебаты о возобновлении работы свалки в Цынцэренах ни к чему не привели

Всеобщее собрание в Цынцэренах по вопросу о возобновлении работы полигона для складирования мусора завершилось ничем. Его участники договорились продолжить обсуждение, однако дату следующей встречи не определили. Муниципий обещает пригороду возмещение ущерба и целый ряд инфраструктурных проектов. На встрече с местными жителями присутствовали и представители правительства.

Многие местные жители не согласны с возобновлением работы полигона. Некоторые всё же готовы пойти навстречу властям, но только на определённых условиях. Представители столичной мэрии и Национального центра общественного здоровья пытались доказать людям, что мусорный полигон не представляет опасности. Муниципалитет предлагает местным жителям несколько вариантов решения проблемы. "Будут получать налоги по установленному принципу, либо определённую сумму в год за каждый складированный кубометр отходов. Возобновим программы по сохранению окружающей среды. Отремонтируем подъездные дороги, построим очистные сооружения", - сказал вице-мэр Кишинева Никтор Грозаву. Однако местные власти к этим проектам относятся скептически. "Ещё ни одно обещание не выполнили. За 30 лет отремонтировали лишь один участок дороги и провели в село водопровод, но, к сожалению, вода техническая, пить ее нельзя", - отметила мэр коммуны Цынцэрены, Новые Анены Инна Пашкан. На встречу с местными жителями пришли и представители правительства. "Люди возмущаются, потому что многие годы муниципальные власти свозили сюда отходы и не думали о порядке. Мы будем вместе искать пути решения проблемы", - сказал заместитель генсекретаря правительства Валентин Гузнак. Через две недели столичной мэрии негде будет складировать мусор, поскольку полигон в Бубуечь закроют по настоянию местных жителей.





Комментарии

Другие новости