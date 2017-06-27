Руководство Молдовы выразило соболезнования Португалии

Президент Игорь Додон и премьер-министр Павел Филип выразили соболезнования руководству Португалии в связи с разрушительными лесными пожарами, которые привели к гибели людей.

"Мы глубоко скорбим из-за того, что такое событие унесло жизни невинных людей, разрушило семьи и оставило глубокие следы в душах выживших", - говорится в сообщении премьер-министра Павла Филипа, переданное его коллеге Антонио Коста.

"Известие о разрушительных пожарах, которые бушуют в Португалии, потрясло весь мир. Мы глубоко скорбим по многочисленным человеческим жизням и сочувствуем раненым и невинным семьям", - цитирует сообщение Игоря Додон президенту Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу ди Соза Инфотаг.

Согласно последним данным, объявленным правительством Португалии, из-за пожаров в центре стра ны погибли 57 человек и около 60 пострадали.