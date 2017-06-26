Эксперты определили уровень миролюбия Молдовы

Молдова занимает 64-е место среди 163 стран мира по уровню миролюбия. Об этом свидетельствует ежегодный "Глобальный индекс миролюбия", подготовленный Лондонским экономическим институтом мира и экономики.

По шкале из пяти баллов Молдова получила следующие оценки: восприятие преступности - 3,0; сотрудники безопасности и полиции - 2,2; убийства - 2,8; заключение под стражу - 2,7; доступ к оружию - 2,0; напряженность внутреннего конфликта - 3,0; протесты - 3,5; насильственные преступления - 2,0; политическая нестабильность - 3,4; политический террор - 2,5; импорт оружия - 1,0; воздействие терроризма - 1,5; смертность от внутреннего конфликта - 1,0; военные расходы - 1,2, персонал вооруженных сил - 1,2; миротворческое финансирование ООН - 1,6; ядерное и тяжелое оружие - 1,0; экспорт оружия - 1,1; отношени я с соседними странами - 3,0; участие во внешних конфликтах - 1,0; смертность от внешних конфликтов - 1,0.

Румыния занимает в рейтинге 3-е место, а Украина 156-е, передает Инфотаг.

Девятый год подряд первое место в рейтинге занимает Исландия. Далее следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Самой немиролюбивой признана Сирия.

В конце рейтинга также располагаются Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.