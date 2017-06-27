Названо главное оружие XXI века

Новым супероружием XXI века станут не атомные или термоядерные бомбы, а самообучающиеся системы искусственного интеллекта, которые уже сегодня разрабатывают ведущие державы мира. Об этом французский футуролог Жан-Кристоф Бони заявил на пресс-конференции в "Лаборатории Касперского", посвященной фестивалю Kaspersky Geek Picnic.

"Нельсон Мандела в 1995 году написал, что главным оружием XXI века станет образование, которое придет на смену ядерному оружию и другому оружию массового поражения XX века. На самом деле, как мне кажется, им станут системы искусственного интеллекта – для их работы, в отличие от атомной бомбы, не нужен ни уран, ни заводы, ни другие труднодоступные вещи, а только кремний и электричество", — заявил французский исследователь.

Как отмечает ученый, сам факт создания или разработки систем искусственного интеллекта невозможно отследить подобно тому, как МАГАТЭ и другие ядерные ведомства отслеживают следы урана, плутония или других радионуклидов рядом с секретными объектами в Северной Корее или Иране. Поэтому появление такого "супероружия" будет крайне сложно или даже невозможно предсказать.