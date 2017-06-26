Сотни студентов из медуниверситета могут выслать за махинации с документами

200 студентов медицинского университета могут выслать из Молдовы.

Как сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, все они незаконно получили временный вид на жительство. И все они - граждане Израиля и арабских стран.

Напомним, в начале июня в Кишиневе задержали трех человек, оформлявших документы студентам. Получали они за это от 200 до тысячи евро.







