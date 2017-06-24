Microsoft обвинила Apple в краже идеи

Исполнительный директор Microsoft Райан Гэвин заявил, что Apple выпустила iPad Pro как ответ на устройства серии Surface.

«Мы уже много лет изучаем и совершенствуем наши устройства "2 в 1", но когда мы выпустили Surface, к нему было скептичное отношение, в том числе и со стороны Apple, — рассказал Гэвин. — А затем они пошли по нашему пути, и iPad Pro — яркий тому пример».

Гэвин добавил, что Microsoft разрабатывает свои устройства без оглядки на Apple. По его словам, если бы компания действительно опиралась на достижения конкурента, то они бы не выпустили гибридные Surface Book и Pro.

Отмечается, что изначально Apple рекламировала iPad как мультимедийное устройство для потребления контента. С выходом iPad Pro, который имеет поддержку внешней клавиатуры и стилуса, компания преподносит планшет как полноценную замену ноутбуку, передает Лента.ру.