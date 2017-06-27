Вадим Красносельский побывал в Лондоне по приглашению Оксфордского союза. А представители британского МИДа, по словам Джойс, воспользовались случаем, чтобы озвучить официальную позицию: Британия всегда поддерживала территориальную целостность Молдовы.
Тем не менее, в молдавском МИДе заявили, что подобного повторяться не должно.
Посла Великобритании Люси Джойс вызвали в министерство иностранных дел для дополнительных разъяснений о визите в Лондон тираспольского лидера. Дипломат подчеркнула, что это был частный визит.
Вадим Красносельский побывал в Лондоне по приглашению Оксфордского союза. А представители британского МИДа, по словам Джойс, воспользовались случаем, чтобы озвучить официальную позицию: Британия всегда поддерживала территориальную целостность Молдовы.
Тем не менее, в молдавском МИДе заявили, что подобного повторяться не должно.