Jay Z анонсировал новый альбом на фоне сообщений о рождении близнецов у Бейонсе

Рэпер и продюсер Шон Кори Картер (Jay Z) анонсировал новый альбом на фоне сообщений СМИ о рождении близнецов у его жены Бейонсе. Как передает Billboard, диск «4:44» должен выйти 30 июня.

Пластинка будет доступна для подписчиков телекоммуникационной компании Sprint и на платформе Tidal. Как долго продлится это эксклюзивное партнерство и появится ли «4:44» на других сервисах, пока неизвестно.

В последние несколько недель ходили слухи о том, что музыкант готовит новый альбом. Поводом для них стала кампания, в рамках которой были выпущены постеры и онлайн-материалы с надписями «4:44» и «6.30.17». Затем на Tidal представили тизер и анонс, сообщает gazeta.ru

Предыдущий альбом Jay Z назывался Magna Carta... Holy Grail. Он вышел в 2013 году.