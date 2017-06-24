Портал iFixit, известный своими оценками ремонтопригодности различных устройств, выставил новому Microsoft Surface Laptop 0 баллов из 10 по своей шкале оценки.
Специалисты пришли к выводу, что в случае поломки ноутбук от Microsoft не удастся отремонтировать ни одним известным способом без повреждений корпуса или других компонентов.
Сначала сотрудники iFixit попытались найти какие-нибудь винты, открутив которые, можно было бы снять заднюю крышку. Специалисты ожидали, что винты скрываются за резиновыми «ножками» устройства, однако там оказались просто металлические вставки, передает tjournal.ru.
Тогда в iFixit попытались снять переплёт клавиатуры из алькантары (искусственная замша), однако аккуратно сделать это не удалось. Специалисты попробовали использовать фен, но он только расплавил несколько клавиш. Уже на этом этапе стало ясно, что разобрать ноутбук без повреждения корпуса нельзя. Отодранный переплёт уже нельзя приклеить обратно или как-то использовать повторно.
После того, как специалистам портала всё-таки удалось добраться до «внутренностей» Surface Laptop, оказалось, что все компоненты ноутбука закрыты специальными термощитками и поставить их обратно после удаления не получится.
Когда разбор был окончен, специалисты из iFixit подвели итоги. Внутрь ноутбука нельзя попасть, не нанеся огромных повреждений корпусу и клавиатуре устройства, которая приклеена к аккумулятору.
При этом сам аккумулятор подключён к плате таким образом, что для его замены нужно разобрать ноутбук целиком, но даже после этого придётся столкнуться с тем, что батарея приклеена к корпусу. Учитывая, что аккумуляторы являются одной из самых частых причин для обращения в сервисные центры — это сильно ограничивает срок службы Surface Laptop.
Основные компоненты Surface Laptop, такие как процессор, оперативная память и жёсткий диск — припаяны к материнской плате. Это делает невозможным их замену или обновление. В случае проблем с оперативной памятью или SSD менять придётся всю плату.
Доступ к гнезду для наушников (этот модуль чаще всего выходит из строя в ноутбуках) можно получить только сняв охлаждение, вентилятор, дисплей и материнскую плату.
Портал присвоил Surface Laptop ноль баллов из десяти по собственной шкале ремонтопригодности, отметив, что ремонт этого ноутбука — «ночной кошмар».
"Это заполненное клеем чудовище. В нём нет ничего, что можно было бы заменить, и ничего долговечного, и ноутбук буквально нельзя открыть, не уничтожив его." - говорят эксперты
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Би-би-си, Сеул