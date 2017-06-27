Источник: "Пиратов Карибского моря" хотят оставить без капитана Джека Воробья

Создатели «Пиратов Карибского моря» хотят отказаться от актера Джонни Деппа и его персонажа капитана Джека Воробья в продолжении кинофраншизы. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник.

«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», — рассказал собеседник портала.

По словам источника, публике больше нравятся 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней ленте саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», передает Лента.ру.

«Если в фильме ведущие роли отдадут Брентону и Кайе, это может стать для франшизы глотком свежего воздуха», — подчеркнул он.

Капитан Джек Воробей — один из главных героев серии фильмов «Пираты Карибского моря». Киноэпопея включает в себя пять лент. Последняя часть, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла на экраны 26 мая. Роль Воробья во всех картинах исполнил 54-летний Депп.