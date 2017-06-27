Хорошо посидели с друзьями: Месси гульнул на 37 тысяч евро

Один из лучших футболистов мира Лионеоль Месси посидел в одном из ресторанов Ибицы с друзьями и оставил там 37 тысяч евро.

Компания заказала 41 бутылку шампанского Dom Pе rignon по 600 евро за каждую, плюс пару бутылок Jeroboam (по 3 литра) за 750 евро каждая, и это была самая существенная часть итогового счета на 37 330 евро. Остальное набежало по мелочи: 27 пицц, икра, крабы, тартар и прочие блюда.

В конце этой недели (24 июня) Месси отпразднует 30-летие и расходы наверняка будут больше , пишет DELFI.