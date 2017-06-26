К косметологам в Молдове предъявят новые требования

Малоинвазивные косметические процедуры смогут проводить только медики, прошедшие подготовку по специальности дерматовенерология, в которую включат несколько часов косметологии. Новые требования прописаны в приказе министерства здравоохранения Молдовы.

Как сообщили Инфотаг в министерстве, дополнительный курс введут в учебную программу с сентября. Выпускники других специальностей смогут заниматься малоинвазивной косметологией только после того, как пройдут четырехмесячный курс дерматовенерологии в университете медицины и фармакологии.



Медики, уже предоставляющие подобные услуги, должны подтвердить свою компетентность перед комиссией министерства, а те, у кого нет нужного диплома - пройти дополнительный курс.



Новые требования разработаны по инициативе министра здравоохранения Руксанды Главан, после того, как несколько женщин пожаловались на побочные эффекты после малоинвазивных косметологических процедур.