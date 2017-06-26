Награждены военные, помогавшие справиться с последствиями апрельского снегопада

Группа военнослужащих Национальной армии Молдовы награждена дипломами правительства и почетными дипломами за участие в ликвидации последствий обрушившегося на республику в конце апреля снегопада.

Как сообщает Инфотаг, 3900 солдат и офицеров были задействованы в восстановительных работах с 21 апреля по 2 мая.

Вице-министр обороны Георге Галбура сказал на церемонии, что "самоотверженные действия военнослужащих в этот крайне сложный период еще раз доказали, что они готовы оказать помощь, когда это нужно стране".