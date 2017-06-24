Google ужесточит борьбу с экстремизмом в YouTube

Американская корпорация Google намерена ужесточить борьбу с экстремизмом в Youtube, говорится в блоге компании.

Прежде всего, корпорация расширит использование технологий по распознаванию видео, относящихся к экстремизму и терроризму. Как отмечает компания, трудность этого этапа заключается в том, что некоторые такие ролики могут являться информационными репортажами.

Google сообщает о намерении подготовить новые "классификаторы контента" с использованием передовых исследований, чтобы оперативно искать и удалять террористические материалы, пишет РИА Новости.

Следующим шагом станет увеличение компанией числа независимых экспертов в программе YouTube "Trusted Flagger", точность отчетов которой составляет 90%. Google привлечет в программу еще 50 экспертных организаций к уже имеющимся 63.

Затем Google ужесточит политику в отношении тех видео, которые напрямую не нарушают политики сервиса. В частности, к таким видео будут отнесены "материалы по разжиганию религиозной вражды и превосходства одной группы над другой". Такие видео будут скрыты за информационным предупреждением, пользователи не смогут получать доход с таких роликов, а также их будет запрещено комментировать. Кроме того, отмеченные видео не будут попадать в рекомендации.

Последним пунктом компания обозначила расширение роли YouTube в борьбе с радикальными течениями. Для этого компания использует метод онлайн-рекламы, предлагая пользователям, посмотревшим экстремистские ролики, видео антитеррористического содержания, которые могут "изменить их мнение". Таким образом, компания намерена бороться с вербовкой террористическими организациями.

"В совокупности эти изменения могут поменять ситуацию. И мы продолжим работать над этой проблемой, пока не достигнем необходимого баланса", — резюмирует компания.