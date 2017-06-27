Ученые доказали влияние видеоигр на половую жизнь мужчин

Мужчины, проводящие за играми хотя бы час в день, имеют более длительные половые акты, но постепенно теряют сексуальное влечение. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование итальянских ученых из Университета Сапиенцы, которые наблюдали за 396 мужчинами в возрасте от 18 до 50 лет.

Как отмечают исследователи, это связано с тем, что сексуальное влечение геймеров ниже, чем у остальных мужчин.

"Хотя видеоигры – это весело, чрезмерное увлечение ими может иметь серьезные последствия для интимной жизни мужчин. Можно предположить, что стресс от игр приводит к потере сексуального влечения", – заявил ведущий автор исследования Андреа Сансоне.

Ученые утверждают, что у геймеров во время игр повышается уровень допамина (гормона удовольствия), из-за чего удовольствие от близости кажется уже не таким ярким. При этом некоторые игры оказывают более пагубное влияние, чем другие, сообщает korrespondent.net.