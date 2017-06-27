Обнародованы заключения Венецианской комиссии к законопроекту о смене избирательной системы

Венецианская комиссия обнародовала заключение к законопроекту о смене избирательной системы в Молдове. Она рекомендует усовершенствовать процедуру создания округов в Приднестровье, Гагузии и за рубежом, а также обеспечить гендерное равенство в избирательном процессе.

Спикер Андриан Канду заверил, что все технико-юридические замечания будут приняты во внимание до окончательного принятия законопроекта.

Венецианская комиссия рекомендуют точнее и детальнее прописать в Избирательном кодексе процедуру голосования жителей Приднестровья. Особенно создание избирательных участков, сбор подписей и проведение предвыборной кампании.

Рекомендации касаются также формирования избирательных округов в Гагаузской автономии и за пределами Молдовы.

Для обеспечения гендерного равенства Венецианская комиссия рекомендуют политическим партиям обеспечить равное представительство женщин и мужчин в избирательном процессе. Речь идет и о допуске женщин к первым местам в партийных списках, и о равном представительстве женщин и мужчин среди кандидатов от округов.

Венецианская комиссия отмечает, что избирательную систему можно менять только в условиях широкого консенсуса и в отсутствие поляризации общества. Этот пункт прокомментировал в своем блоге председатель парламента Андриан Канду.

Он назвал эту часть рекомендаций субъективной и напомнил, что молдавское общество разделено по отношению ко многим вопросам, в том числе внешнеполитическим.

"Какой была бы оценка Венецианской комиссии в тех условиях? Она могла рекомендовать не подписывать Соглашение об ассоциации, так как общество поляризировано и нет абсолютной поддержки граждан или общества?, - задался вопросом Канду.

Он отметил, что изменения политического класса хотят люди, и смена избирательной системы - первый шаг в этом направлении.

Спикер сообщил, что все технико-юридические рекомендации Венецианской комиссии будут приняты во внимание.

Последние опросы общественного мнения показали, что большинство граждан страны выступают за изменение избирательной системы. Декларацию в поддержку этой инициативы подписали десятки неправительственных организаций и внепарламентских партий.





