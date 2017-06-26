В ближайшее время будет запущен фонтан на каскадной лестнице парка Valea Morilor

Фонтаны на каскадной лестнице парка Valea Morilor заработают в полную силу в ближайшие дни.

По словам главы ассоциации "Зеленое хозяйство" Елиферия Харуца, их запустили в пробном режиме в субботу, но из-за появившихся дефектов большой фонтан сразу остановили, пишет noi.md.

"Неисправности устранены, вновь запущен процесс тестирования, и большой фонтан сегодня или завтра заработает. Надеемся – на весь летний сезон", – сказал он. Реставрация каскадной лестницы парка, построенной еще в 50-ые годы ХХ века, началась в феврале 2015 г., а в октябре 2016 г. она была открыта для посещения. Но фонтаны заработали лишь на прошлой неделе.