Японские исследователи из Университета Тохоку создали робота, который может карабкаться по стенам и пролезать в труднодоступные места, чтобы вызволять пострадавших после землетрясений и цунами.

Профессор Сатоши Тадокоро, который работал над проектом змееподобного робота, рассказал, что возможности его устройства выходят за пределы человеческих. Машина может искать труднодоступные районы бедствий (например, разрушенные после сильных землетрясений дома) и проверять, насколько безопасна инфраструктура местности.

Сделать подобного робота профессор Тадокоро и его коллеги решили после масштабной катастрофы, произошедшей в Японии в 2011 году. Команда заявила, что их машина была создана для помощи в стихийных бедствиях во всем мире. Они ожидают, что робот сможет полноценно работать уже через три года.