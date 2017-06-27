В теле Керри Фишер нашли следы трех видов наркотиков

В крови голливудской актрисы Керри Фишер, умершей во сне в конце декабря, обнаружены следы трех наркотиков, сообщают американские СМИ со ссылкой на отчет патологоанатомов.

Как говорится в отчете, копию которого приводит американский журнал Variety, в крови Фишер были обнаружены следы кокаина, МДМА и героина.

При этом невозможно точно установить, как употребление наркотиков сказалось на здоровье актрисы и стали ли они причиной ее смерти. Кокаин Фишер в последний раз принимала примерно за три дня до смерти, сообщает ВВС.

"На основании имеющейся токсикологической информации мы не могли установить, насколько значительную роль сыграли субстанции, обнаруженные в крови и тканях мисс Фишер после ее смерти", - говорится в отчете.

В конце прошлой недели коронер Лос-Анджелеса заявил, что основной причиной кончины Фишер было апноэ - заболевание, при котором человек перестает дышать во время сна на несколько секунд или минут.

В том документе помимо апноэ во сне в качестве возможной причины смерти фигурируют также болезни сердца и употребление наркотиков, однако говорится, что точная причина смерти неизвестна.

Актриса была доставлена в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после обширного сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона 23 декабря 2016 года.

Фишер не приходила в сознание и умерла 27 декабря в медицинском центре имени Рональда Рейгана. Ее мать актриса Дебби Рейнольдс умерла на следующий день.