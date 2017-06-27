ЕС и НАТО укрепят обороноспособность Молдовы

Европейский союз и НАТО укрепят обороноспособность Молдовы, Боснии и Герцеговины, а также Туниса. Решение приняли после подведения итогов совместных действий, предусмотренных в плане, подписанном организациями в конце 2016 года.

Всего в документе значатся 42 пункта, в том числе обеспечение кибербезопасности в странах-членах и партнёрах НАТО. Кроме того, Евросоюз намерен инвестировать средства в программы альянса по борьбе с коррупцией и повышение эффективности администрирования в областях обороны и безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с премьером Павлом Филипом отметил, что Молдова остаётся важным партнёром для организации. Он подчеркнул, что альянс работает над программой обороны, чтобы оказать содействие молдавской армии.







