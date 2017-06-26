В Молдове открыли специальные курсы для дайверов

Научиться погружаться на глубину можно и в Молдове. Дайвинг становится все более популярным видом спорта в нашей стране, а для начинающих дайверов открыли специальные курсы. Занятия проводят тренеры Ассоциации дайвинга в Молдове. Обучение прошли уже более 400 человек.

Прежде чем погружаться на морские глубины, нужно пройти обучение в бассейне.

Инструкторы объясняют новичкам, как погружаться без риска для здоровья. Им также нужно запомнить несколько знаков для общения под водой.

Курс для начинающих дайверов занимает неделю. Длятся занятия в общем 12 часов. Затем экзамены по теории и практике.

Дайвинг считается достаточно экстремальным видом отдыха и видом спорта, поэтому эта деятельно подлежит сертифицировани. Сертификат позволяет вам обращаться в дайвинг-центры на любом курорте, получить балон и снаряжение в аренду, получить дайв-гида. Начальный сертификат позволяет погружаться на глубины до 18 метров.

Оказавшись впервые на глубине, начинающие дайверы надолго остаются под впечатлением.

Этот экстремальный вид спорта привлекает и представительниц прекрасного пола.

Многие записываются на курсы перед отпуском.

Стоимость курса составляет 250 евро.





