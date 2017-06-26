В столице прошел Парад мод от молодых дизайнеров

Оригинальные коллекции начинающих дизайнеров собрал Парад мод, который прошел накануне в столице. Свои творения представили выпускники художественного факультета педуниверситета имени Крянгэ. Для них это было не просто дефиле, а защита дипломных работ.

Выпускница Мария Чеботарь представила коллекцию вечерних платьев в этностиле.

"В основе идеи была роза, цветок, который изображают на традиционных молдавских коврах. Я решила представить его в элегантном стиле", - сказала выпускни Мария Чеботарь.

А Кристина Мельник нашла вдохновение в моде 20-х годов, особенно в стиле актрисы Марлен Дитрих.

"Коллекция содержит элементы моды 20-х годов и посвящена сильным женщинам. Это натуральная кожа, нетрадиционная ткань. В коллекции нашла отражение тема симметрии и асимметрии", - сказала выпускница Кристина Мельник.

Над своими творениями выпускники трудились почти год.

"Меня вдохновляла природа. Это весна, здесь доминируют пастельные тона. Сам по себе процесс не трудный, но занял много времени - почти год", - поделилась выпускница Алина Московчук.

Представили юные модельеры и мужские коллекции.

Преподаватели надеются, что полученные знания помогут молодым дизайнерам выгодно представить себя на рынке моды в стране и за рубежом.

"Студенты стремятся создавать коллекции прет-а-порте, надеясь продать свои изделия и продвинутся в профессиональных кругах", - отметил преподаватель ПГУ им. И.Крянгэ Василий Возиян.

На Параде моды было представлено десять коллекций одежды, разработанных студентами Педагогического университета. В показе участвовали также дизайнеры из Украины и Румынии.