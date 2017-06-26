В Молдове сократилось количество беженцев

По данным ООН, в последние годы число мигрантов в мире неуклонно растет. В то же время, в нашей стране их становится всё меньше. В Молдове сегодня отмечают Всемирный день беженцев.

Моханаду 34 года, он родом из Сирии. Мужчина приехал в Молдову на учёбу. Окончил медицинский университет и вернулся на родину. Но спустя два года вновь приехал в нашу страну и остался.

Моханад приехал в Молдову с женой и двумя детьми. Сейчас он работает стоматологом в одном из столичных медцентров. И хотя наша страна стала для семьи вторым домом, супруги всё равно мечтают вернуться на родину, где остались их родные.

В то же время Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что число желающих получить убежище в нашей стране сократилось.

"Большинство заявлений поступают от граждан Сирии и Украины. В этом году мы получили 30 заявок, это почти вдовое меньше, чем в прошлом году. Молдова не является для беженцев пунктом назначения, это скорее транзитная страна", - сказал глава UNHCR в Молдове Траян Цуркану.

Сейчас в Молдове проживают примерно 500 беженцев.