Конкурс среди пограничных кинологов провели в Молдове в третий раз

Пограничные кинологи со всей страны собрались накануне в селе Загаранча Унгенского района. Там прошёл конкурс "Биатлон - 2017". Более 20 служебных собак вместе со своими хозяевами приняли участие в 14 испытаниях.

В рамках конкурса собак проверяли на беспрекословное выполнение команд кинологов.

Не обошлось и без задержания преступников.

Участникам пришлось также переплывать водоём и преодолевать болотистую местность. Они говорят, что готовились к соревнованию несколько недель.

Победителей наградили кубками и медалями, ну а четвероногие питомцы получили лакомства и игрушки.

"Главная цель соревнований - проверить профессиональную и физическую подготовку, и, конечно, повышение боевого духа, уверенности в себе", - сказал замглавы Пограничной полиции Вячеслав Гарштя.

Конкурс "Биатлон - 2017" среди пограничных кинологов провели в Молдове в третий раз. Победители отправятся на международные соревнования в Литву.





