В парке на Буюканах откроется кинотеатр под открытым небом

В парке на Буюканах отреставрируют Летний театр. Он превратится в кинотеатр под открытым небом. Обойдётся проект в восемь тысяч евро. Средства на его реализацию группе волонтёров предоставили в виде гранта. В парке уже идут проектные работы. Ремонт надеются завершить до конца недели.

Идея отреставрировать театр в парке на Буюканах пришла Николая Кирневу шесть лет назад.

"Мы многое преодолели, но нам всё удалось. Закончим ремонт и обратимся в иностранные посольства с просьбой предоставить фильмы", - сказал автор проекта Николай Кирнев.

На сцене установят большой экран.

"Здесь надо установить опору для телевизора. Она должна быть очень прочной. Уверен, найдутся умники, которые будут лазить тут и днем, и ночью", - сказал автор проекта Николай Кирнев.

Над восстановление театра трудятся 20 волонтёров.

Поддерживают молодых людей и жители близлежащих домов.

В кинотеатре под открытым небом сто мест.





