В Молдове стартовала операция "Радар"

Для борьбы с нарушениями правил дорожного движения, в том числе с превышениями скорости, в Молдове стартовала операция "Радар".

Как передает Инфотаг, до сотни экипажей национального инспектората патрулирования вышли на дежурство на шесть трасс национального значения (Новые Анены, Белцы, Единцы, Оргеев, Кагул, Резина) и в окрестности Кишинева.

Стражи порядка рекомендуют участникам движения использовать ремни безопасности; соблюдать дистанцию между автомобилями; не превышать скорость и быть взаимно вежливыми.