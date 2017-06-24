В Skype произошел глобальный сбой

Пользователи Skype пожаловались на сбои в работе Skype в ночь на 20 июня. Проблемы возникли при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.

Как сообщает сайт Downdetector, проблему устранили за несколько часов, но утром 20 июня пользователи вновь пожаловались на плохую работу сервиса.

Некоторых пользователей выбрасывает из программы, и потом они не могут войти в нее. А другие пишут, что отправляют сообщения, но собеседники их не видят.

Карта сбоя:

В компании признали проблему с подключением и на данный момент изучают ситуацию. О причинах пока не сообщили, передает korrespondent.net.

К слову, на днях Skype поменял логотип и дизайн. Некоторые сайты предполагают, что сбой связан именно с этим. Новый масштабный дизайн в компании позиционируют как "новое поколение Skype", он по функциям напоминает конкурентов (Snapchat, Slack).

Новый интерфейс Skype для мессенджера разделен на три части: Chat, Find, Capture. В разделе Find можно искать контакты,текст сообщения и информацию, общаться с ботами, встраивать в общение контент сторонних платформ, вроде YouTube или Giphy. Chat представляет собой знакомый пользователям интерфейс чата, но теперь с возможностью добавить в текстовое или голосовое общение эмодзи-реакции, картинки. А Capture - новинка в стиле Snapchat, которая позволяет мгновенно сделать фото или видео. Добавилась и новая функция Highlights, она позволяет постить серии фото или видео, которыми можно делиться с контактами. Первыми новый Skype получат пользователи Android, затем в течение нескольких недель новый дизайн придет на iOS. Настольные версии приложения обновят в последнюю очередь и вполне возможно, что именно этим сейчас занимаются разработчики.

Важно, что с 1 июля корпорация Microsoft прекращает обслуживание старых приложений Скайпа, в том числе Skype на Windows Phone 8 или 8.1, Windows RT, а также приложения Skype для Windows 10 Mobile и на Smart TV.