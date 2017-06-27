Телескоп Кеплер обнаружил 10 планет, похожих на Землю

Ученые миссии Кеплер заявили о том, что телескопу удалось обнаружить 10 планет, которые напоминают размерами Землю и вращаются в обитаемой зоне звезды. Об этом сообщается на сайте NASA.

Всего в ходе последних исследований было открыто 219 новых экзопланет. Теперь вместе с новооткрытыми объектами их общий каталог насчитывает уже 4034 небесных тела, 2335 из которых были признаны планетами.

Из 50 похожих на Землю кандидатов 30 оказались землеподобными планетами, передает korrespondent.net.

Телескоп Кеплер ищет планеты, наблюдая за изменениями яркости звезды, которая уменьшается в момент прохода по ее диску экзопланеты.