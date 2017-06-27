Гран-при "Каннских львов" впервые дали мему

Социальный проект австралийских властей и компании Clemenger BBDO "Познакомьтесь с Грэмом" получил гран-при фестиваля "Каннские львы" в номинации "Здоровье и благополучие".

Грэм — манекен человека, который может выжить в ДТП. Художница Патриция Пиччинини создала его в 2016 году совместно с врачами-травматологами и специалистами по дорожно-транспортным происшествиям. Австралийские власти заказали проект, чтобы обратить внимание на последствия автомобильных аварий, напоминает meduza.io.

После выпуска ролика Грэм стал мемом. Он первый мем, получивший приз «Каннских львов».