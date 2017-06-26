По всей Молдове зазвучат сирены

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) объявила о том, что завтра, 21 июня, будет проведена проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской защиты.

Так, в 9.00 будут оповещены члены комиссий по чрезвычайным ситуациям, органы центрального и местного госуправления и экономические агенты.

Затем в 10.00 по всей стране будут включены централизованные сирены, передает Молдпрес.