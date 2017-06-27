В Италии задержали уроженца Молдовы, подозреваемого в похищении человека

36-летний гражданин Молдовы, на которого был выписан международный ордер на арест, был пойман в Италии.

Мужчину подозревают в похищении человека, совершенном в 2015 году в Молдове. Ему предстояло пробыть в заключении 7 лет, однако в попытке избежать наказания он уехал в Италию вместе с семьей, где нашел работу в городе Виченца и, похоже, даже не подозревал, что находится в международном розыске.

Тем не менее, мужчину задержали и арестовали несколько дней назад. Теперь его ждет экстрадиция в Молдову, передает bloknot-moldova.md.

