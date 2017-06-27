Николь Кидман отмечает 50-летний юбилей. ФОТО

Сегодня, 20 июня, известная по всему миру актриса Николь Кидман празднует свой 50-летний юбилей. Она до сих пор снимается в кино и не собирается останавливаться на достигнутом.

Мало кому удается так легко и непринужденно сочетать органичное существование в кадре с невероятной актерской подготовкой и активной гражданской позицией. Только что актриса снова всех удивила — стала сниматься в сериале «Большая маленькая ложь» в роли супруги склонного к насилию мужчины — и внесла своей талантливой игрой большой вклад в дело борьбы с этим пороком: в ней узнали себя миллионы женщин.

А до того в ее послужном списке и статус музы Бэза Лурмана, давшего ей главную роль в своем бурлесковом «Мулен Руж» (где она еще и пела!), невероятная по глубине роль в «Часах» Стивена Долдри и дуэт с бывшим мужем Томом Крузом в «Широко закрытых глазах», последней картине великого Стэнли Кубрика. Везде разной и везде мгновенно узнаваемой Николь Кидман 20 июня исполняется 50 лет.

Николь Кидман впервые получила огромную популярность благодаря своему супругу Тому Крузу. Её образ и манера общения привлекла внимание многих режиссёров, которые начали предлагать актрисе контракты. Очень быстро Кидман превзошла своего уже бывшего супруга и стала значительно популярнее. Последняя совместная работа Николь Кидман и Тома Круза в фильме «С широко закрытыми глазами» предзнаменовала начало внушительной карьеры звезды телеэкрана.



Многие актёры, работавшие с Николь Кидман, весьма хорошо отзываются о ней. Режиссёры любят её за непревзойдённую простоту и некий шарм, который она приносит на съёмочную площадку. При этом совершенно не важно, какая роль ей достанется, она всегда будет обворожительной и чувственной. Пример тому триллер «Другие». Несмотря на довольно непростой и весьма несвойственный жанр, Николь Кидман весьма органично смотрится на экране.



Талант актрисы был оценён по достоинству и в 2003 году она получила первого «Оскара» за роль в фильме «Часы». Таким образом она стала первой актрисой из Австралии, получившей награду в номинации «Лучшая женская роль», пишет oane.ws.