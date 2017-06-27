Почему кошки и собаки буквально тают от счастья, когда мы чешем их макушку? Ответ различается для первых и для вторых, хотя у двух видов есть ряд сходных причин получать удовольствие от процесса, говорят ученые.
Как отмечает Николас Додман, почетный профессор в Школе ветеринарной медицины в Университете Тафтса, во-первых, такие прикосновения удовлетворяют потребность животных во внимании. Во-вторых, домашним питомцам сложно самим дотянуться до макушки лапами (а языком — невозможно), так что такие прикосновения становятся особенно ценными для них.
На этом общее в этом смысле у кошек и собак кончается. Для кошек почесывание их головы человеком может напомнить им об их гигиенических процедурах, когда они сами вычесывают и вылизывают себя. Кроме того, это может казаться им похожим на прикосновения матери, которая вылизывала их макушки, когда они были котятами, говорит Додман.
У кошек есть запаховые железы на лбу, на щеках и на подбородке. Когда они трутся головой обо что-то, они тем самым помечают свою территорию, что, как считается, оказывает на них успокаивающие действие. Сходный эффект, вероятно, можно наблюдать, когда чешешь их головы, объясняет Микель Дельгадо, сертифицированный специалист по поведению кошек и докторант в области психологии в Университете Калифорнии в Беркли.
Собаки, которые дают потрепать себя по голове, выражают свою привязанность к вам, объясняет Лени Каплан, преподаватель и врач в отделении клинических наук в колледже ветеринарной медицины Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк.
При этом, отмечает ветеринар, далеко не всем собакам нравится такая ласка. Псы могут воспринимать попытку погладить их по голове как выражение доминирования, передает Моя планета.
Также может не понравиться прикосновение к голове плохо социализированным собакам или собакам, подвергавшимся наказаниям (когда их били по голове). Но все же большинство «друзей человека» позитивно реагируют на такой вид груминга.
Комментарии
- Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины
- Представлен самый четкий снимок отличной от Солнца звезды
- Полюса Урана меняются местами каждый день
- Самое масштабное исследование: как недосыпание влияет на мозг
- НАСА показало речную гальку Марса
- Нашли самые древние египетские иероглифы
- Учёные рассказали о нестабильности магнитных полей Урана
- Создан прототип искусственной радужной оболочки
- Опубликован снимок ураганов на Юпитере, известных как "нитка жемчуга"
- Эксперты назвали стоимость Большого барьерного рифа
- Объявлен желтый код метеоопасности в связи с жарой
- Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины
- Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
- Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке
- BMW представила новое поколение кроссовера X3. ВИДЕО
- Германия выпустила купюры номиналом ноль евро
- Эффектный выход: кит чуть не запрыгнул в лодку к рыбакам: видео
- Контрабанду на миллион обнаружили в столице
- В России пешеход одним ударом убил не пропустившего его водителя
- Начались массовые проверки в магазинах и лагерях отдыха
- "Били всех подряд": в Одессе двое парней набросились на прохожих. ВИДЕО
- Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО
- Подробности трагедии в Леовском районе
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Илан Шор приговорен к 7,5 годам тюремного заключения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул