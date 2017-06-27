Почему кошки и собаки любят, когда чешут их головы

Почему кошки и собаки буквально тают от счастья, когда мы чешем их макушку? Ответ различается для первых и для вторых, хотя у двух видов есть ряд сходных причин получать удовольствие от процесса, говорят ученые.

Как отмечает Николас Додман, почетный профессор в Школе ветеринарной медицины в Университете Тафтса, во-первых, такие прикосновения удовлетворяют потребность животных во внимании. Во-вторых, домашним питомцам сложно самим дотянуться до макушки лапами (а языком — невозможно), так что такие прикосновения становятся особенно ценными для них.

На этом общее в этом смысле у кошек и собак кончается. Для кошек почесывание их головы человеком может напомнить им об их гигиенических процедурах, когда они сами вычесывают и вылизывают себя. Кроме того, это может казаться им похожим на прикосновения матери, которая вылизывала их макушки, когда они были котятами, говорит Додман.

У кошек есть запаховые железы на лбу, на щеках и на подбородке. Когда они трутся головой обо что-то, они тем самым помечают свою территорию, что, как считается, оказывает на них успокаивающие действие. Сходный эффект, вероятно, можно наблюдать, когда чешешь их головы, объясняет Микель Дельгадо, сертифицированный специалист по поведению кошек и докторант в области психологии в Университете Калифорнии в Беркли.

Собаки, которые дают потрепать себя по голове, выражают свою привязанность к вам, объясняет Лени Каплан, преподаватель и врач в отделении клинических наук в колледже ветеринарной медицины Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк.

При этом, отмечает ветеринар, далеко не всем собакам нравится такая ласка. Псы могут воспринимать попытку погладить их по голове как выражение доминирования, передает Моя планета.

Также может не понравиться прикосновение к голове плохо социализированным собакам или собакам, подвергавшимся наказаниям (когда их били по голове). Но все же большинство «друзей человека» позитивно реагируют на такой вид груминга.