"Самый красивый преступник США" вышел на подиум

Модель Джереми Микс, которого СМИ называют самым красивым преступником Америки, произвел фурор на Неделе моды в Милане, пишет Huffington Post.

Мужчина получил широкую известность в сети в 2014 году благодаря снимку после задержания за незаконное хранение оружия. В прошлом году он вышел из тюрьмы и сразу начал покорять Instagram, а затем перешел на подиум.

В Милане Микс принял участие в показе бренда Philipp Plein. На подиуме он представил несколько моделей из новой коллекции.

Ранее он уже участвовал в показе зимой 2017 года, а в начале июня официально стал лицом Philipp Plein, передает korrespondent.net.