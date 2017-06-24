Нейросеть Facebook случайно изобрела свой язык

Ученые Facebook из Лаборатории по исследованию искусственного интеллекта (FAIR), занимаясь улучшением алгоритмов, связанных с чат-ботами, сделали неожиданное открытие. Эти программы, называемые компанией "разговорными агентами", внезапно начали "придумывать" собственный язык общения.

Инженеры соцсети, поставившие задачу укрепить разговорные навыки чат-ботов при помощи алгоритмов машинного обучения, оставили их наедине друг другом и наблюдали за беседой. Со временем программы начали отклоняться от сценариев, заложенных алгоритмами, и в процессе общения "изобрели" свой, совершенной новый язык, причем без какого-либо участия человека.

Более того, программы Facebook оказались искусными переговорщиками. После того как нейросеть научилась вести переговоры, она начала привлекать компьютерные алгоритмы в надежде улучшить свои навыки и обучиться продвинутым стратегиям обсуждений. Например, как отмечает The Next Web, чат-боты научились привлекать интерес собеседника к одному предмету, чтобы впоследствии "выторговать" его на другой, более ценный для себя.

В конце прошлого года Facebook разработала новую систему искусственного интеллекта — DeepText AI, — которая способна определять смысл текста не хуже человека. Новая система ИИ способна понимать жаргонную речь и двусмысленные значения слов, передает Вести.ру.