В Африке найдены три новых вида хамелеонов

Американские ученые из Университета Техаса в Эль-Пасо описали три новых вида хамелеонов. Статья об этом вышла в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Новые виды найдены в районе рифта Альбертин в Центральной Африке. «Мы надеемся, что формальное описание этих трех видов эндемичных хамелеонов послужит их сохранению и защите в этих регионах», — считает автор статьи Дениэль Хьджес.

Новые исследования помогли понять, что хамелеоны, ранее считавшиеся одним видом, в действительности составляют три разных вида. Два из них — Kinyongia rugegensis и Kinyongia itombwensis — названы в честь горных массивов, вблизи которых обитают. Третий — Kinyongia tolleyae — в честь герпетолога Кристалла Толли.

Всего на планете насчитывается 206 видов хамелеонов, и ученые надеются, что новые открытия их только ожидают. «Недавнее моделирование продемонстрировало, что многие из них обитают в районе рифта Альбертин, пишет gazeta.ru.

Ближайшие годы станут последней возможностью обнаружить новые виды в быстро исчезающих лесах Африки», — считает ученый.