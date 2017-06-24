Tesla планирует построить в Китае завод для сборки

Американская компания Tesla находится на финальной стадии с властями Шанхая по соглашению о строительстве своего завода в зоне развития Линьган, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что соглашение может быть подписано уже на этой неделе — в настоящее время происходит доработка деталей.

В соответствии с правилами, от Tesla требуется создать СП с местным партнером, но пока неясно, кто станет таковым. Выручка компании на китайском рынке в 2016 году утроилась и превысила $1 млрд. Сборка автомобилей на месте позволит Tesla избежать 25-процентного налога, который делает Model S и Model X дороже, чем в США.

Единственный свой сборочный завод (в калифорнийском Фримонте) Tesla купила у Toyota в 2010 году за 42 млн. долларов, пишет gazeta.ru.