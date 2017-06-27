Мишель Обама поделилась снимками со своей тренировки по фитнесу

Мишель Обама, жена бывшего президента США, поделилась несколькими снимками со своей тренировки по фитнесу. Кадры с занятия женщина опубликовала в Instagram.

Обама приняла участие в тренировке вместе с подругами. В подписи к кадрам она указала, что проводила подобные занятия, когда жила в Белом доме. «Если мы хотим заботиться о других, то в первую очередь должны заботиться и о себе», — написала она. Американка подчеркнула положительное влияние спорта на физическое и психологическое состояние человека.

Фотографии с Обамой и ее подругами набрали около 850 тысяч лайков. Всего на ее страницу в соцсети подписаны более 14,6 миллиона пользователей, сообщает lenta.ru.