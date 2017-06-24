Раскрыты новые подробности разработки первого iPhone

Сооснователь Apple Стив Джобс планировал оснастить iPhone 2G дополнительной кнопкой «Назад», как на Android. Об этом сообщает BGR со ссылкой на отрывок из книги The One Device: The Secret History of the iPhone, которая поступила в продажу 20 июня.

Автор книги Брайан Мерчарт (Brian Merchant) пообщался с инженерами и дизайнерами Apple, которые принимали участие в разработке оригинального iPhone. В ней описаны ранее неизвестные факты из истории создания iPhone 2G.

По словам Имрана Чаудри (Imran Chaudhri), который проработал в Apple 19 лет, Стив Джобс хотел, чтобы у iPhone было две основные кнопки — «Домой» и «Назад». Вторая кнопка, согласно идее сооснователя Apple, нужна была для удобной навигации. Однако Чаудри успешно оспорил это решение, оставив только «Домой».

«Часть проблем других смартфонов заключается в том, что многие функции буквально похоронены во всяких меню; они были слишком сложными. Кнопка "Назад" могла бы также усложнить использование», — вспоминает Чаудри слова, которые сказал Джобсу.

Первый iPhone был представлен 9 января 2007 года, а продажи начались 29 июня. Работа над устройством началась еще в 2004 году и проходила в условиях строжайшей секретности. За все время было продано около семи миллионов смартфонов, сообщает lenta.ru.