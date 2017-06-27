В озере в селе Ватра найдена опасная бактерия

Патогенная бактерия V.holerae NON 01 была найдена в воде озера, расположенного в селе Ватра.

Опасная находка была сделала специалистами Центра общественного здоровья на прошлой неделе. Пробы были взяты из всех озер муниципия Кишинев.

— На прошлой неделе медицинские учреждения столицы сообщили о 178 случаях острых кишечных заболеваний, что 49 случаев меньше по сравнению с прошлой неделей. 134 случая были обнаружены у детей, — отметили также в Центре, пишет noi.md.

V.holerae NON 01 — холерный вибрион, является возбудителем холеры. Это острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти.