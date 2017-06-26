Возле Центрального рынка обнаружены крысы

На местах торговли возле Центрального рынка Кишинёва, оставшихся после разгона продавцов, обнаружены крысы.

Информацию об этом в рамках оперативного заседания служб примэрии Кишинёва в понедельник, 19 июня, официально подтвердил заместитель главы Инспектората полиции Сильвиу Мушук, сообщает NOI.md.

Грызуны были обнаружены среди отходов, оставленных стихийными торговцами на территории, прилегающей к Центральному рынку. «Уходя, торговцы оставили огромное количество мусора. Только в течение одного дня вывезены 40 машин отходов. Это уму непостижимо, что мы обнаружили столько грязи и, более того, крыс. Надеемся, что в дальнейшем будет чисто, но всё зависит от сознательности граждан», - отметил Сильвиу Мушук.

Выявление крыс на местах стихийной торговли последовало за разгоном уличных торговцев, незаконно торговавших вблизи Центрального рынка. Реализаторы 15 июня возмутились действиями правоохранительных органов, приступивших к разбору импровизированных торговых столов и прилавков, и напали на нескольких из них. В результате «стычки» пострадали два карабинера и один патрульный полицейский, а торговцы временно заблокировали проезд автомобилей по улицам Болгарской и Митрополита Варлаама.