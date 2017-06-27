Птичий грипп H7N9 превратится в сверхзаразный вирус, способный убивать людей и вызывать масштабные эпидемии, после приобретения всего двух мутаций, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Pathogens.
"Мы не создавали этих вирусов и не проверяли, могут ли они передаваться воздушно-капельным путем при наличии тех мутаций, которые мы открыли. Возможно, что этих мутаций, меняющих то, как вирус взаимодействует с рецепторами человеческих клеток, будет достаточно для приобретения им такой способности, но и не исключается возможность того, что для этого потребуются еще и другие мутации", — заявил Джеймс Поулсон (James Poulson) из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).
Вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце 2000 годов вызвали серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляли об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизни. Однако пока эти вирусы не могут распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этими видами гриппа заражаются только те люди, которые тесно контактируют с птицами или свиньями.
Весной 2013 года на юге Китая произошли вспышки инфекции, которые вызывал ранее неизвестный штамм птичьего гриппа H7N9. За первую половину года им заразилось более 130 людей, примерно треть которых погибла от истощения или осложнений. В марте этого года китайские ученые обнаружили, что этот вирус может иногда передаваться от человека к человеку, что заставило медиков обратить на него пристальное внимание, пишет РИА Новости.
Поулсон и его коллеги проанализировали новые образцы H7N9, полученные из больниц Гонконга и других городов на юго-востоке Китая, и обнаружили, что вирус успел мутировать и приобрел несколько новых изменений в структуре его оболочки. Это заставило ученых повторно проанализировать то, насколько новые штаммы H7N9 близки к превращению в "супервирус".
Дело в том, что еще в 2011 году известные вирусологи Йосихиро Каваока и Рон Фуше показали, экспериментируя на хорьках, что большая часть разновидностей "птичьего гриппа" может научиться распространяться по воздуху и убивать большое количество людей, приобретя всего три мутации. Эти эксперименты вызвали широкий общественный резонанс и ученым фактически запретили проводить опыты по "совершенствованию" вируса гриппа в США и странах Европы.
Природа, как показал анализ Поулсона и его коллег, не считается с подобными запретами и не стоит на месте – сейчас H7N9 находится уже не в трех, а в двух шагах от превращения в "супервирус", заполучив мутацию, позволяющую ему прикрепляться к стенкам человеческих клеток.
Для завершения трансформации вирусу "птичьего гриппа" нужно всего два изменения в одном из белков его оболочки, гемагглютинине, который он использует для прикрепления к особым "хвостам" на поверхности клеток и проникновения внутри нее.
Как подчеркивают ученые, к подобным выводам они пришли в ходе опытов на фрагментах оболочки вируса, а не после экспериментов на млекопитающих, что не позволяет быть на 100% уверенными в том, что этих двух мутаций действительно достаточно для создания "супервируса".
Для дальнейшего изучения этого вируса, по словам Поулсона и его коллег, необходимы эксперименты на подопытных животных, на настоящий момент запрещенные в США из-за опасений, что результаты таких опытов помогут террористам разработать биологическое оружие. Как надеются ученые, эта проблема может быть решена в других странах, где нет подобных запретов, к примеру, в Китае или в других государствах Азии.
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Би-би-си, Сеул