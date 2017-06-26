В Кишиневе зарегистрировано 109 случаев хищения теплоэнергии

"Термоэлектрика" обнаружила в столице множество случаев хищения теплоэнергии. Владельцы квартир, подключенных к автономному отоплению, продолжали пользоваться центральной системой теплоснабжения. При этом за тепло они не платили, зато увеличивались счета их соседей.

Перестали пользоваться газовым котлом и заново подключились к центральному отоплению. В итоге, Инфаком выставил им фактуры с нулевой суммой, хотя теплом они пользовались как и все.

Термоэлектрика обнаружила обман в 109 столичных квартирах. Больше всего хитрецов набралось на улице Алеко Руссо. Там сразу в двух соседних домах жильцы переложили расходы на соседей.

Долг 109 квартир-нарушительниц за отопление превышает миллион леев.

"Мы обратились в столичную прокуратуру и ЖЭКи. Проведен перерасчёт. Инфоком включил в счета этих квартир суммы задолженности за весь отопительный сезон", - сказал директор ГП "Термоэлектрика" Вячеслав Ени.

В ходе проверок были выявлены и случаи хищения горячей воды. Неоплаченными остались более трех тысяч кубометров.





