В Госдуме РФ подыскали альтернативу ток-шоу "Давай поженимся"

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева направила в Минтруд России предложение заменить ток-шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом она заявила в ходе круглого стола в нижней палате российского парламента.

«Я сегодня подписывала документ, его направили в Минтруд. Сейчас разрабатывается программа "Десятилетие детства", которую подписал наш президент. Одним из пунктов я включила то, чтобы не показывать "Давай поженимся", а показывать передачи о хороших семьях и хороших детях. Вот тогда семейные ценности у нас будут на первом месте», — цитирует Плетневу Лента.ру.

«Давай поженимся» выходит на «Первом канале» с 2008 года.