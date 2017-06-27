Подробности трагедии в Леовском районе

Двухлетнего малыша, которого сбил локомотив, накануне вечером доставили в столичный Институт матери и ребенка. По словам врачей, малыш получил серьёзные травмы головы. Трагедия произошла вчера утром в городе Яргара Леовского района. Мальчик вместе со старшим братом рвал траву на железнодорожных путях.

По словам родителей мальчика, дети часто рвали траву рядом с железнодорожными путями.

"Железная дорога проходит прямо за нашим огородом. Я даже не думала, что они заберутся на пути. Я была дома с младшим ребёнком", рассказала мама ребенка.

"Я работаю в Кишиневе. В девять утра позвонила жена, рассказала о случившемся. Старшему сыну десять лет, они вместе пошли за травой для кроликов. Они часто это делали", говорит отец малыша.

Локомотив затормозил только через 50 метров от места происшествия. Машинист оказал мальчику первую медицинскую помощь и вызвал скорую.

Ведется следствие.