На Буюканах отключат воду

На нескольких улицах в столичном секторе Буюканы в четверг, 22 июня, будет прекращено водоснабжение.

Воды не будет с 09.00 до 19.00 в связи с выполнением работ по подключению нового водопровода на ул. Каля Ешилор, 3/1, передает IPN.



По данным АО Apă-Canal Chişinău, подача воды будет прекращена по улицам: ул. Каля Ешилор, 1 - 11, в том числе с дробью; Ион Крянгэ, 1, 2 - 20, в том числе в домах с дробью; Еуджен Кока, 24 - 30, 45 -57, в том числе с дробью; Лиссабон, 8 и п. Дмитрий Кантемир, 1.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.