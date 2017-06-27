Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО

В одном из столичных парков произошел конфликт между родителями. Возле игровой площадки сцепились в словесной схватке несколько отцов, после чего к ним присоединились матери.

На вызов приехали восемь полицейских машин. Успокаивали разгоряченных родителей около 20 правоохранителей. Тем временем прохожие наблюдали за конфликтом и снимали его на камеры мобильных телефонов.

Один из отцов был задержан, что вызвало еще больше недовольства у женщин.