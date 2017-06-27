Ким Кардашьян обвинили в умышленном затемнении своего цвета кожи

Американскую телезвезду Ким Кардашьян обвинили в том, что она специально затемнила цвет своей кожи для фотосессии в рамках новой рекламной кампании.

36-летняя Кардашьян запустила собственную линию косметических средств KKW Beauty. Для анонсирования проекта она опубликовала на своей странице в Instagram снимок со ссылкой на страницу бренда.

По информации издания, множество пользователей соцсетей посчитали, что Кардашьян специально изменила цвет кожи с помощью фотошопа. По их мнению, таким образом американка попыталась привлечь больше внимания к своему бренду, пишет lenta.ru.

Сама Кардашьян прокомментировала обвинения в расизме, заявив, что лишь использовала автозагар. Также мать двоих детей выразила уважение к чернокожим людям и заявила, что не намеревалась своими действиями никого оскорбить. Телезвезда отметила, что предварительно показала снимки близким и специалистам, которые не обратили внимания на цвет ее кожи.

Также Кардашьян сообщила, что кадры с фотосессии будут отредактированы с учетом жалоб общественности. Фотография знаменитости в соцсети набрала около двух миллионов лайков. Всего за обновлениями на ее странице следят более 101 миллиона пользователей.

Кардашьян запустит собственную линию косметики 21 июня. Ким последовала примеру своей сестры Кайли Дженнер, которая также является основательницей бренда Kylie Cosmetics, выпускающего блеск для губ, хайлайтеры и другие продукты. В декабре 2016-го сообщалось, что она открыла первый собственный магазин в Лос-Анджелесе (США).