Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги

Студенты Технического училища Skoda в чешском Млада-Болеславе разработали концепт пляжного багги с электроприводом.

Двухместная машина собрана на базе элементов модели Skoda Citigo и оснащена электрическим двигателем мощностью 82 лошадиные силы. В процессе работы студентам помогали специалисты кузовного цеха, дизайн-студии и отдела технического развития.

Производство отдельных элементов кузова стало самой сложной частью проекта. Среди 22 членов команды были представители девяти профессиональных областей — будущие специалисты по покраске и электрике, проектировщики кузовов и силовых установок, а также специалисты по логистике, пишет lenta.ru.

«Электрические двигатели — это не просто временный тренд. Это наше будущее. Вот почему мы решили разработать именно электрический автомобиль», — прокомментировал Даниэл Лауна (Daniel Launa), один из студентов, работавших над проектом.

В мае 2017 года Skoda установила рекорд продаж. Наиболее высокий рост марка продемонстрировала на рынках Европы и Индии. Общие продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,4 процента — до 99 тысяч автомобилей.